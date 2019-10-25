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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Псков примет Всероссийский театральный марафон

Текст: Светлана Мазурова (Псков )
26 октября Театр Комедии имени Н.П. Акимова начинает гастроли в Пскове. Это продолжение эстафеты - Всероссийского театрального марафона, который проходит в Год театра.
Спектакль "Бешеные деньги". Фото: Пресс-служба Театра комедии им. Н. П. Акимова Спектакль "Бешеные деньги". Фото: Пресс-служба Театра комедии им. Н. П. Акимова
Спектакль "Бешеные деньги". Фото: Пресс-служба Театра комедии им. Н. П. Акимова

Псковские зрители увидят постановки художественного руководителя театра Татьяны Казаковой.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Александр Цыпкин написал пьесу для театра

- Я бы сказала так: жизнь в театре - это марафон. Любой человек, занимающийся театром, должен это понимать и брать дыхание, рассчитывая на очень большой путь, - считает режиссер. 29 октября старейший петербургский театр отметит 90-летие.

26 октября акимовцы представят в Пскове спектакль "Энергичные люди", недавнюю премьеру по сатирической повести для театра Василия Шукшина. 27 октября будут сыграны "Бешеные деньги", комедия Островского, настоящий зрительский хит - на сцене театра и на гастролях в Москве, прошедших летом. 28 октября - лирическая комедия "Хочу сниматься в кино" по пьесе американского драматурга Нила Саймона, заняты народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

Гастроли пройдут на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Тем временем

Сегодня спектакль Театра Комедии "Бешеные деньги" смогут увидеть зрители во всех уголках страны: в 19 часов по московскому времени начнется онлайн- трансляция. Для этого надо пройти по ссылке.

Справка "РГ"

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают следующему театру-участнику специальный символ Года театра - статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех субъектов РФ. Автор идеи - народный художник России Андрей Ковальчук.

29 октября театральную эстафету от Пскова примет Великий Новгород.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Псковская область Год театра
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