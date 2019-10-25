Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами

В Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября проходит Молодежный кинорынок Cinemarket, который проводится во второй раз. Впервые он прошел ровно год назад. Это - мероприятие, объединяющее молодых авторов, профессионалов, а также любителей и ценителей кино. Эксперты Cinemarket этого года - продюсеры ведущих российских кинокомпаний и создатели громких кинопроектов последних лет - "Верность", "Я худею", "Обычная женщина", "Эпидемия", "Звоните ДиКаприо!" и других.

В числе почетных гостей Cinemarket 2019 - глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, который выступит 27 октября и поделится своим видением того, как меняется российская киноиндустрия сегодня и как она будет развиваться в ближайшие годы. С мастер-классами на Молодежном кинорынке выступят режиссер комедий "Громкая связь", "Я худею" Алексей Нужный, режиссер фильмов "Текст" и "Салют-7" Клим Шипенко, сценарист сериалов "Звоните ДиКаприо!", "Эпидемия", "Гоголь" Алексей Караулов, продюсер сериала "Толя-робот" и фильмов "Верность", "Юморист", "Я худею" Сергей Корнихин и другие. Специальным событием станет запуск сценарного конкурса. Известная актриса Ольга Сутулова приедет на Cinemarket представить этот конкурс, и в результате по сценарию-победителю снимут короткометражный фильм с ней в главной роли.

Также на кинорынке проходит серия питчингов - публичных презентаций проектов, отобранных по итогам сценарных конкурсов. В этом году на участие в них было подано более 500 заявок. В финале представлено 25 работ в категориях: полный метр, сериалы для ТВ и онлайн-платформ, веб-сериалы. В жюри входят представители крупных кино- и телекомпаний, заинтересованных в новых проектах для запуска в производство. В их числе: Яндекс.Студия, СТС Медиа, Yellow, Black & White, НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start, Premier и другие.

Главной площадкой Молодежного кинорынка станет творческое пространство "Пальма". Мероприятия будут проходить и в технопарке "Ленполиграфмаш", и в лектории книжного магазина "Порядок слов".