Новости

Диетолог рассказала о пользе и вреде тыквы 17:28
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe 17:27
Наиль Латыпов назначен послом РФ в Малайзии 17:23
Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами 17:19
Песков прокомментировал кредитные планы Минска 17:19
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат 16:58
Трамп рассказал, при каких условиях введет санкции против Турции 16:52
Петербурженку задержали за кражу у пенсионерки двух млн рублей 16:49
Военная прокуратура начала проверку после расстрела солдат в Забайкалье 16:42
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам о Крыме 16:38
Мэром Симферополя стала Елена Проценко 16:36
Кардиохирурги больницы Вересаева испытают новое оборудование 16:35
Лукашенко в Нур-Султане встретился с Назарбаевым 16:30
Рядом с "Москва-Сити" по программе реновации построили дом на 1500 квартир 16:23
Оператор простит долг орлов, разоривших сибирских ученых отправкой смс 16:21
Минстрой решил вернуться к законопроекту о выкупе бывших промзон 16:15
В результате стрельбы в Забайкалье погибли шесть солдат и два офицера 16:03
Сергей Шнуров: Заставить людей читать книжки сможет ядерный апокалипсис 16:03
Porsсhe запатентовал убирающийся руль и педали для системы автопилота 16:00
В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев при смене караула 15:49
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 15:49
В Перми обнаружили автомобиль с телами двух мужчин 15:43
Около двух тысяч детей пройдут оздоровление за счет бюджета Союзного государства 15:30
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 15:28
В Забайкалье восемь человек погибли при стрельбе в воинской части 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 17:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами

Текст: Сусанна Альперина
В Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября проходит Молодежный кинорынок Cinemarket, который проводится во второй раз. Впервые он прошел ровно год назад. Это - мероприятие, объединяющее молодых авторов, профессионалов, а также любителей и ценителей кино. Эксперты Cinemarket этого года - продюсеры ведущих российских кинокомпаний и создатели громких кинопроектов последних лет - "Верность", "Я худею", "Обычная женщина", "Эпидемия", "Звоните ДиКаприо!" и других.

В числе почетных гостей Cinemarket 2019 - глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, который выступит 27 октября и поделится своим видением того, как меняется российская киноиндустрия сегодня и как она будет развиваться в ближайшие годы. С мастер-классами на Молодежном кинорынке выступят режиссер комедий "Громкая связь", "Я худею" Алексей Нужный, режиссер фильмов "Текст" и "Салют-7" Клим Шипенко, сценарист сериалов "Звоните ДиКаприо!", "Эпидемия", "Гоголь" Алексей Караулов, продюсер сериала "Толя-робот" и фильмов "Верность", "Юморист", "Я худею" Сергей Корнихин и другие. Специальным событием станет запуск сценарного конкурса. Известная актриса Ольга Сутулова приедет на Cinemarket представить этот конкурс, и в результате по сценарию-победителю снимут короткометражный фильм с ней в главной роли.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Как продать свой фильм за рубеж: пять вопросов специалисту

Также на кинорынке проходит серия питчингов - публичных презентаций проектов, отобранных по итогам сценарных конкурсов. В этом году на участие в них было подано более 500 заявок. В финале представлено 25 работ в категориях: полный метр, сериалы для ТВ и онлайн-платформ, веб-сериалы. В жюри входят представители крупных кино- и телекомпаний, заинтересованных в новых проектах для запуска в производство. В их числе: Яндекс.Студия, СТС Медиа, Yellow, Black & White, НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start, Premier и другие.

Главной площадкой Молодежного кинорынка станет творческое пространство "Пальма". Мероприятия будут проходить и в технопарке "Ленполиграфмаш", и в лектории книжного магазина "Порядок слов".

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Совбез назвал причины прорыва дамб в Красноярском крае