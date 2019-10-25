В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин США Алет Тэрада, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Этого пассажира разыскивает полиция США за сбыт наркотиков. Тэрада обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере.

Известно также, что он является бывшим мужем россиянки Миры Тэрада 1988 года рождения, которая до 2017 года носила имя Оксана Вовк. В декабре 2018 года ее задержала пограничная служба Финляндии в аэропорту города Вантаа. Мира Тэрада следовала транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию. Задержали ее на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Власти США обвиняют ее в том, что в период проживания на территории их страны с 2013 по 2016 год женщина нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Предъявленные обвинения она отрицает. Но летом 2019 года Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.