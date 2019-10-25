Аксенов оценил готовность Киева к переговорам о Крыме

В возможных переговорах украинского МИД с российской стороной о Крыме речь может идти только о признании Киевом российского статуса полуострова. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство выразило готовность к переговорам по возвращению Крыма. В МИДе заявили, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.

- Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма, - подчеркнул Аксенов. - Все остальное - домыслы и спекуляции. Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не будет. Крымчане сделали свой выбор, наш президент поставил точку. Поезд ушел, и пора украинским политикам прекратить паразитирование на этой теме.

По мнению главы республики, на Украине политические спекуляции на теме Крыма происходят под воздействием других стран, поскольку украинская власть не самостоятельна.

- Но чем раньше они поймут и признают, что Крым - российский навсегда, тем быстрее наладятся отношения между нашими странами, - заключил Аксенов.