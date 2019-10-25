Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку

Депутаты городской думы Новочеркасска общим голосованием приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина. Находящийся под арестом градоначальник уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Как говорится в тексте, официально опубликованном на сайте городской думы Новочеркасска, Игорь Зюзин лично направил заявление о добровольном досрочном прекращении исполнения полномочий.

Напомним, экс-глава Новочеркасска задержан по подозрению во взятке в особо крупном размере. По версии СК, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 миллиона рублей.

Ранее был арестован один заместитель Зюзина - Сергей Басакевич. Чиновника также обвиняют в получении взятки, он находится в СИЗО. Альбина Порошина уже приговорена к реальному сроку заключения и дала изобличающие бывшего руководителя показания.