В 2020 году в Волгограде отремонтируют более 500 многоэтажек

В Волгоградской области количество собственников квартир, оплачивающих взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, за пять лет увеличилось вдвое и достигло 90 процентов от общего количества.

По региону в числе лидеров – Котельниковский, Среднеахтубинский и Еланский районы, где показатель превышает 95 процентов. В Волгограде самую высокую платежную дисциплину демонстрируют жители Советского, Дзержинского и Тракторозаводского районов (свыше 92 процентов).

С неплательщиками проводится претензионно-исковая работа. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, с начала 2019 года в суд направлены заявления на общую сумму 93,2 миллиона рублей.

За время действия программы капремонта в 50 населенных пунктах региона отремонтированы 1240 многоквартирных домов, улучшены жилищные условия для почти 81 тысячи семей.

Регоператор уже сформировал краткосрочный план на 2020 год: предстоит обновить 551 здание, установить 195 современных лифтов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, заключают договоры на проведение строительно-монтажных работ. Заодно формируют предложения собственникам, чьи дома войдут в краткосрочный план на 2021 год.

До конца этого года в многоэтажках области заменят 333 аварийных подъемника. С 2021 года регоператор планирует устанавливать по 300 новых лифтов в год. При этом размер минимального взноса на капремонт в Волгоградской области остается одним из самых низких в Южном федеральном округе.

Сейчас подрядные организации приступили к установке 25 лифтов в Краснооктябрьском и Центральном районах Волгограда, еще 40 единиц оборудования поступят в ближайшее время. Это последняя партия лифтов, которая должна быть смонтирована по краткосрочному плану 2019 года. Сюда же вошли перенесенные объекты с прошлого года. 268 лифтов в Волгограде, Волжском и Камышине уже установлены.

Важным нововведением, принятым областной администрацией в октябре, стало расширение перечня работ, которые оплачиваются за счет Фонда капитального ремонта. Теперь сюда включены ремонт, замена и модернизация лифтов вне зависимости от пригодности к эксплуатации.