В 2020 году в Волгограде отремонтируют более 500 многоэтажек

Новости

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки 09:42
Маленко сняла кандидатуру с конкурса на должность мэра Симферополя 09:40
Москвичи проголосуют за благоустройство детских площадок на портале "АГ" 09:33
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге 09:22
Cредняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей 09:00
Кто готов оплатить скоростную магистраль Санкт-Петербург - Минск 09:00
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября 08:47
Причину смерти ребенка на борту самолета в Хабаровск выяснят в Москве 08:11
УАЗ подготовил патрульный "Патриот" для безопасных дорог будущего 08:10
В Якутии начали проверку по факту гибели детдомовца 08:09
Эксперты показали, что будет с человеком после 20 лет сидячей работы 07:53
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа 07:22
На Камчатке ЗРПК "Панцирь-С" сбили "вертолеты" 07:01
Ученые назвали бытовую химию причиной снижения IQ у детей 07:00
Иракские силовики применили водометы для разгона протестующих 06:52
Более 100 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за ливней 06:47
Министр экономики Японии покинул свой пост из-за скандала 06:28
Пострадавший от нападения агрессивной медведицы на Курилах скончался 06:16
Минобороны России направило в Сирию еще 300 военных полицейских 06:05
Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров 05:29
Моралес победил на выборах президента Боливии 05:12
На Камчатке истребители МиГ-31 провели воздушный бой 05:00
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии 04:22
На Ставрополье вынесли приговор экс-министру строительства края 04:01
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 09:13
Проект: В регионах

В 2020 году в Волгограде отремонтируют более 500 многоэтажек

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгоградской области количество собственников квартир, оплачивающих взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, за пять лет увеличилось вдвое и достигло 90 процентов от общего количества.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

По региону в числе лидеров – Котельниковский, Среднеахтубинский и Еланский районы, где показатель превышает 95 процентов. В Волгограде самую высокую платежную дисциплину демонстрируют жители Советского, Дзержинского и Тракторозаводского районов (свыше 92 процентов).

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский АПК получил 47 золотых медалей

С неплательщиками проводится претензионно-исковая работа. По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, с начала 2019 года в суд направлены заявления на общую сумму 93,2 миллиона рублей.

За время действия программы капремонта в 50 населенных пунктах региона отремонтированы 1240 многоквартирных домов, улучшены жилищные условия для почти 81 тысячи семей.

Регоператор уже сформировал краткосрочный план на 2020 год: предстоит обновить 551 здание, установить 195 современных лифтов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, заключают договоры на проведение строительно-монтажных работ. Заодно формируют предложения собственникам, чьи дома войдут в краткосрочный план на 2021 год.

До конца этого года в многоэтажках области заменят 333 аварийных подъемника. С 2021 года регоператор планирует устанавливать по 300 новых лифтов в год. При этом размер минимального взноса на капремонт в Волгоградской области остается одним из самых низких в Южном федеральном округе.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский губернатор представил в Москве проект обводнения поймы

Сейчас подрядные организации приступили к установке 25 лифтов в Краснооктябрьском и Центральном районах Волгограда, еще 40 единиц оборудования поступят в ближайшее время. Это последняя партия лифтов, которая должна быть смонтирована по краткосрочному плану 2019 года. Сюда же вошли перенесенные объекты с прошлого года. 268 лифтов в Волгограде, Волжском и Камышине уже установлены.

Важным нововведением, принятым областной администрацией в октябре, стало расширение перечня работ, которые оплачиваются за счет Фонда капитального ремонта. Теперь сюда включены ремонт, замена и модернизация лифтов вне зависимости от пригодности к эксплуатации.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Песков объяснил смысл списания африканских долгов
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге