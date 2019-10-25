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25.10.2019 12:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Феодосии реставраторы Дачи Стамболи нашли деньги Врангеля

Текст: Илья Изотов (Республика Крым)
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Во время проведения реставрационных работ на памятнике культурного наследия Даче Стамболи строители обнаружили в воздуховоде купюру, отпечатанную во времена Гражданской войны при генерале Врангеле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Купюра номиналом 10000 рублей датирована 1919 годом. На ее лицевой стороне - надпись "Билет государственного казначейства главного командования вооруженными силами".

- Это не первая денежная находка за время реставрации Дачи Стамболи, ранее была найдена такая же купюра в стенах Дачи, однако в очень поврежденном состоянии, этот же экспонат сохранился в идеальном виде, - рассказала научный сотрудник Дачи Стамболи Ксения Гусева.

Директор Феодосийского музея денег Александр Олещук учтонил, что летом 1920 года купюра 10000 рублей была самой крупной, выпущенной Главным командованием на юге России.

- За нее еще вполне можно было полноценно закупиться на продовольственных рынках полуострова, - отмечает Олещук. - Но потом к осени началась паническая галопирующая инфляция. Была подготовлена к выпуску очередная купюра в 25000 рублей, но в обращение она попасть не успела.

Историки уточняют, что в 1920 году в Крыму генерал Врангель выпустил в обращение денежные знаки "Главного командования вооруженными силами на Юге России" номиналом в 100, 250 и 500 рублей с изображением памятника тысячелетия России. Причем, деньги эти печатались на полуострове - серии "А" и "В" - в Феодосии, серии "Я" - в Симферополе.

Фото: iStock
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Также в Феодосии были отпечатаны банкноты номиналом в 5 и 25000 рублей с изображением памятника Минину и Пожарскому. Но в обращение их запустить не успели. После эвакуации Врангеля в Константинополь часть этих банкнот осталась недопечатанной с одной стороны, и они были использованы для печатания на них хлебных карточек.

Незадолго до эвакуации войск Врангеля из Крыма на полуостров были доставлены заказанные и напечатанные в Англии деньги нового образца, достоинством в 1, 3, 5, 50, 100 и 500 рублей, но в обращение они также не попали. После взятия Крыма Красной Армией этими деньгами топили котельные в Севастополе - поскольку революционным властьям они оказались не нужны.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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