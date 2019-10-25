В Херсонесе отреставрируют купель, где мог креститься князь Владимир

В Херсонесе Таврическом будет отреставрирован баптистерий при Уваровской базилике, в котором, по мнению ученых, могло произойти крещения князя Владимира. Также музей готовится к реставрации туманного колокола и единственного в своем роде раннехристианского подземного храма. Об этом "РГ" рассказала директор Херсонеса Таврического Елена Морозова.

- Баптистерий очень хорошо сохранился, - сообщила Морозова. - Но в 1990-е годы над ним была возведена металлическая ротонда, которая уже потеряла эстетический вид, да и стилистически не вписывается в концепцию музея-заповедника. Эта ротонда будет демонтирована. Проведем работу над прилегающей территорией, а также выполним визуальную реконструкцию баптистерия, чтобы показать, как он выглядел в древности.

По словам Морозовой, сейчас ученые Херсонеса вместе с проектировщиками обсуждают варианты визуализации, которая бы отвечала требованиям законодательства в области охраны памятников. Это может быть небольшой макет, который установят рядом, либо мультимедийное изображение на инфобоксах.

Ученые выдвинули три версии о том, в каком из храмов Херсонеса могло произойти крещение Владимира. Самая распространенная относится к баптистерию при Уваровской базилике. Это был самый большой храм Херсонеса, построенный в VI-VII веках, он стоял в квартале епископском квартале и был кафедральным. В поддержку этой версии и было решено отметить баптистерий ротондой.

Кроме этого, будет восстановлен уникальный подземный храм, который находится в северо-восточной части Херсонеса.

- Это один из древнейших православных храмов Херсонеса, - рассказала "РГ" первый заместитель директора Херсонеса Таврического Татьяна Сарапулкина. - Он действовал в эпоху раннего христианства и был тайным. Это единственный подземный храм Херсонеса. Есть версия, что изначально верующие использовали цистерну, которая была вырублена в скале для засолки рыбы или сбора воды. Потом помещение расширили, вырубили апсиды, ниши. Частично сохранились ступени, по которым в него спускались.

По словам Сарапулкиной, храм остро нуждается в консервации и реставрации.

- У нас сложности с грунтовыми водами, вода скалывается внутри храма, и стены постепенно разрушаются, - говорит замдиректора. - Раньше были видны три апсиды, а теперь одну из них практически не видно. Свод храма не сохранился. Сейчас он просто накрыт решеткой из соображений безопасности. Посетители даже не узнают в нем храм, видят только какую-то яму.

Он подчеркнула, что в результате реставрации таких объектов в Херсонесе можно будет увидеть храмовое строительство самых разных типов.

Сейчас сотрудники музея собирают сведения о древнем храме и пытаются установить, как он выглядел в действительности. Затем будет разработан проект реставрации. В музее рассчитвают, что проектирование начнется в будущем году.

- Раскопки там проходили очень давно, тогда не было современной техники, которая фиксирует объект в точности до миллиметра, поэтому сведений не так много, - говорит Сарапулкина. - Главный вопрос - инженерный, как отвести воду. Храм находится на территории городища, и прокладывать какие-то каналы мы не имеем права. Объект очень сложный, и пока нам не удалось найти проектировщика, специалисты только разводят руками.

К реставрации туманного колокола приступят уже в ближайшее время. Будет восстановлен и сам металлический купол, и каменные пилоны, которые его поддерживают, а также площадка и балюстрада.

По словам Елены Морозовой, работы на всех трех объектах профинансирует фонд "Моя история".

