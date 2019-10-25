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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму впервые провели малоинвазивные операции на позвоночнике

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 впервые в Крыму провели малоинвазивные операции на позвоночнике. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Нейрохирурги вместе с коллегами из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова провели транскутантную транспедикулярную стабилизацию позвоночника и импульсную радиочастотную абляцию. Первая представляет собой малотравматичную операцию с целью жесткой фиксации поврежденного участка позвоночного столба и выполняется через небольшие разрезы. Причем хирургическое вмешательство минимально травмирует мышцы спины, значительно сокращает кровопотерю и дает хороший косметический эффект.

Фото: Елена Гусакова /РГ
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При импульсной радиочастотной абляции достигают обезболивания с помощью воздействия на нервные структуры токами высокой частоты. Как подчеркнули в пресс-службе крымского Минздрава, она позволяет в короткие сроки избавиться от выраженного болевого синдрома, стабилизировать травму позвоночника и возвратить пациента к нормальной функциональной жизни.

Крымских нейрохирургов продолжат обучать проведению таких операций, а для Симферопольской больницы № 6 планируют закупить необходимое для их проведения современное оборудование.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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