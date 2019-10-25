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25.10.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело после избиения журналиста байкером

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста ГТРК "Крым" Николая Уварова байкером, нарушившим правила проезда в пешеходной зоне улицы Карла Маркса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Уголовное дело заведено по пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). У журналиста после жесткого удара сломана скуловая дуга, и сейчас он проходит курс лечения.

В Симферополе байкера заподозрили в нападении на журналиста

Инцидент произошел после того, как Уваров пытался остановить незаконно заехавшего на пешеходную улицу мотоциклиста, который проехал между гулявшими по тротуара пожилым мужчиной и мальчиком. Байкер стал доказывать, что едет по дороге, и ударил журналиста.

- Это классический боксерский джеб, и нанесен он явно не по-джентельменски, - уверен Николай. - Скуловая дуга находится в пяти сантиметрах от височной доли - если бы удар пришелся чуть выше, меня бы не спасли. Это классический удар, от которого умирает очень много людей.

Прокуратура РК уточняет, что помимо возбуждения уголовного дела в отношении мотоциклиста возбуждено и административное производство по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне.

Между тем сам виновник конфликта, скрывшийся в прошлую пятницу с места ЧП, уже признал свою неправоту. Как оказалось, уроженец Чеченской Республики Абу Гаджиев живет и работает в Симферополе уже два года.

В керченском университете студент подрался с преподавателями

- Мои родители, старший брат, родственники и друзья за это осудили меня, - цитирует Абу Гаджиева агентство "Грозный-информ". - Такой поступок не красит чеченца. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения. Общественность выступила с осуждением моего поступка. Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку. Я сделал ошибку, это моя вина.

Инцидент прокомментировал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он заявил о необходимости исключить любые случаи противоправного либо бескультурного поведения со стороны уроженцев ЧР за пределами региона.

- Если руководство региона и правоохранительные структуры относятся к нам с уважением, это не значит, что нужно нарушать закон, - отметил Кадыров. - Наоборот, ты должен стать блюстителем закона. Быть примером.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Нападения на журналистов
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