В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка

На два месяца арестован сотрудник компании "Национальная служба взысканий" (НСВ), подозреваемый в хищении персональных данных клиентов банков. Об этом сообщает ТАСС из зала центрального районного суда Волгограда.

Примечательно, что подозреваемый был задержан при попытке уехать из региона. Несмотря на то, что он написал явку с повинной и извинился за случившееся, суд просьбу избрать меру, не связанную с арестом, отклонил.

Пока следствием установлен только один факт хищения персональных данных клиентов банков, однако таких эпизодов может быть больше. Предварительным расследованием установлено, что арестованный, работая в должности старшего руководителя, осуществил передачу посредством интернета третьим лицам указанных сведений.

По словам следователя, известно, что он продал один портфель документов, но оперативные мероприятия продолжаются.

За свою деятельность мужчина получил вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.