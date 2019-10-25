Автомобили соцпомощи начали доставлять уральцев из глубинки в больницы

Впервые в Свердловской области жителей села доставили в поликлинику на специальной машине социальной службы. Мобильная бригада соцработников привезла на медосмотр в больницу Серова более десятка жителей села Филькино.

Все пассажиры - уральцы в возрасте старше 65 лет. Новенькая ГАЗель оборудована сиденьями для удобства пожилых людей, в том числе с ограниченными возможностями. А для того чтобы оказать необходимую помощь в дороге и сориентировать сельских пенсионеров на месте, сопровождают авто сотрудники соцслужб.

Большинство пассажиров из села Филькино приехали в город для прохождения диспансеризации в Центре здоровья серовской больницы. Специалисты местного центра соцобслуживания заранее составили списки пассажиров, которым нужна помощь, график движения машины, чтобы каждого забрать у дома, и забронировали талоны к врачам.

Национальный проект "Демография" предполагает проведение дополнительных обследований для выявления у жителей социально значимых заболеваний, к которым относятся, к примеру, злокачественные новообразования. И понятно, что для горожан детальное медобследование более доступно, чем для сельчан. Чтобы сделать поездку из глубинки в больницу более удобной, в области и запустили программу мобильной соцпомощи. Для этого в муниципалитетах Среднего Урала были сформированы 23 мобильные бригады, закуплены и переданы в центры социального обслуживания специальные автомобили.

- Наша главная задача - обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи на всей территории Свердловской области. Люди должны получать необходимые медицинские услуги вовремя, на высоком уровне, в любой точке региона, - неоднократно подчеркивал губернатор Евгений Куйвашев.

Сейчас работа мобильной соцпомощи только тестируется, прорабатывается алгоритм доставки и приема пожилых людей. "В медицинских организациях области мероприятия по скринингу полномасштабно начнутся с 2020 года", - уточнил глава минсоцполитики региона Андрей Злоказов.

Проект запускается в 22 районах области. Андрей Злоказов подчеркнул, что количество охватываемых территорий в перспективе будет увеличиваться.