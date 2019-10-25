В Югре запускают новый проект по поддержке коренных народов. Об этом стало известно в ходе недавнего заседания проектного комитета, который провела глава региона Наталья Комарова.

Как сообщили "РГ" в департаменте общественных и внешних связей Югры, было принято решение о запуске в регионе приоритетного проекта "Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Югре".

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Югры Дмитрий Сердюков, актуальность его запуска обусловлена тем, что в регионе существует потребность определения единого подхода к регулированию и совершенствованию нормативно-правовой базы по коренным народам на всех властных уровнях.

Инициатива направлена на обеспечение условий для реализации прав коренных народов путем совершенствования государственно-правовых механизмов регулирования, повышения результативности деятельности органов власти в данной сфере.

- Результатом реализации проекта станет качественно новая система координации и управления, обеспечивающая устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, - сообщил Дмитрий Сердюков.

По его словам, совершенствование системы будет обеспечено благодаря внесению изменений в концепцию устойчивого развития коренных этносов для актуализации мероприятий по их поддержке. Будут распределены и закреплены полномочия органов власти в части ответственности за обеспечение защиты прав этих народов.

Кроме того, потребуется сформировать перечень мер по защите прав коренных этносов для реализации на муниципальном уровне. Для этого будут определены ответственные - отраслевые и функциональные органы в местных администрациях, подготовлена модельная программа.

- Проект планируется реализовать в три этапа. На первом будут закреплены приоритетные направления органов власти Югры, а также внесены не позднее декабря 2020 года изменения в стратегические документы и нормативно-правовые акты, - сообщил Дмитрий Сердюков. - На втором этапе до декабря 2021 года планируется установить показатели, фиксирующие устойчивое развитие коренных народов, утвердить мероприятия, направленные на их достижение. Третий этап подразумевает проведение мониторинга достижения показателей по итогам 2022 года.

Президент региональной общественной организации "Спасение Югры" Людмила Алферова акцентировала внимание участников заседания на том, что эта инициатива позволит систематизировать практический опыт Югры по реализации прав и законных интересов коренных народов, найти новые подходы для их дальнейшего устойчивого развития.

Наталья Комарова подчеркнула важность правового сопровождения устойчивого развития коренных этносов, включая оказание им адвокатской поддержки, помощи переводчиков и иные меры.

- Это очень важно, поскольку напрямую касается большого числа людей, - подчеркнула глава региона. - При этом в разработке и наполнении проектной инициативы готовы участвовать и общественные организации, объединяющие коренные народы. Поэтому необходимо принять все предложения от желающих участвовать в этой работе.

Отметим также, что в ходе заседания Людмила Алферова вручила Наталье Комаровой благодарность от организации "Спасение Югры" за поддержку и значительный вклад в сохранение этнической самобытности, уклада жизни, традиционной культуры обских угров.