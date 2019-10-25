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25.10.2019 14:06
Рубрика: Власть

Рябков: Москва ждет новых обвинений от США по мере приближения выборов

Текст: Диана Ковалева
В МИД РФ не сомневаются, что по мере приближения новых президентских выборов в США в 2020 году, Москву снова беспочвенно обвинят во вмешательстве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"На волне беспочвенных и ничем не подкрепленных обвинений в так называемом российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году сложилась обстановка глубокой подозрительности и фундаментального недоверия к политике Москвы... Я уверен, что по мере приближения к следующим выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской страны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей", - сказал Рябков, выступая на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего" на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы

При этом дипломат добавил, что сегодня отношения Москвы и Вашингтона находятся на уровне, сопоставимом с самыми тяжелыми периодами холодной войны.

Напомним, что США бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Москва все эти инсинуации неоднократно отрицала.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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