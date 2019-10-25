Российские города проверят на предмет самостроев

В Минстрое планируется создать рабочую группу, которая займется поиском решения вопроса самовольных построек. Об этом "Российской газете" рассказал глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор по итогам совещания в Общественной палате России.

По его словам, проблема носит колоссальный характер. Самовольные постройки есть почти в каждом регионе России. Но самое большое скопление - это побережье Краснодарского края, где практически каждый второй дом - самострой.

Причины появления таких домов, признанных самостроями, часто неоднозначны, а обвинения несправедливы. В результате ни в чем не повинные граждане лишаются своего жилья. Как отмечается, только за 2015 - 2016 годы суды Краснодарского края выдали около 1700 отказов на ввод в эксплуатацию самовольных строений.

Всероссийский центр национальной строительной политики планирует осмотреть все проблемные регионы, в первую очередь, Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Крым, Дагестан.

"Решение нужно принимать по каждому отдельному случаю, - подчеркнул Александр Моор.

После рейда данные будут переданы в Минстрой для дальнейшего решения сложившейся ситуации.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев, в свою очередь, пообещал оказать поддержку в разработке решения на площадке Госдумы.

А первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов порекомендовал также региональным властям создать свои рабочие группы для решения проблемы самовольных построек.