Рядом с "Москва-Сити" по программе реновации построили дом на 1500 квартир

Новый жилой дом по программе реновации построен в Пресненском районе по адресу Мукомольный проезд, дом 2, на территории "Большого Сити". В него переедут жители старых пятиэтажек микрорайона Камушки - пять корпусов нового дома примут новоселов из 18 домов.

Новый монолитный дом рассчитан на 1506 квартир (однокомнатные - 585, двухкомнатные - 602, трехкомнатные - 308, четырехкомнатные - 9, пятикомнатные - 2). Их общая площадь - 83643,2 квадратного метра.

Все пять корпусов объединяет высокий закрытый двор на общем этаже-стилобате: он уже благоустроен, уложено резиновое покрытие на площадках для спорта и детских игр.

Помещения первого этажа - нежилые. Они рассчитаны на размещение точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций. На первом этаже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий.

Фото: Михаил Синицын/РГ

Как сообщили в Департаменте строительства города Москвы, дом оснащен автоматическими системами пожарной сигнализации с выводом сигналов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по городу Москве, автоматической системой пожаротушения в коридорах; внутренним противопожарным водопроводом, системой оповещения и управления эвакуацией, а также здесь находится резервный источник электроснабжения (дизель-генератор).

На крыше даже есть специальные площадки для спасательных вертолетов. В каждой жилой секции жилого дома установлены лифты, которые могут быть активированы пожарными для доступа к верхним этажам. На лестничных площадках установлены краны для присоединения пожарных шлангов. На каждом этаже в лифтовых холлах для маломобильных людей предусмотрены пожаробезопасные зоны, и в целом дом полностью приспособлен под потребности этой группы населения.

Материал предоставлен Департаментом строительства Москвы