Россиянам предложат новый способ копить на старость

Гарантированный пенсионный план (ГПП), который теперь собираются ввести с 2021 года на замену так и не внедренному индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК), фактически станет новой схемой финансирования собственных будущих пенсий гражданами. Отчисления в системе станут полностью добровольными, также их можно будет наследовать и снять со счета в случае тяжелой болезни.

Об этом "Российской газете" рассказали источники, знакомые с ходом разработки ГПП. На данный момент планируется, что пакет поправок о ГПП будет опубликован для общественного обсуждения на следующей неделе. Поправки разрабатываются Минфином при участии Банка России, которые также были авторами так и не представленного законопроекта об ИПК.

ГПП как дополнение к пенсии от государства должен будет позволить гражданам отчислять деньги на собственную негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. Собеседники "РГ" подчеркивают, что это будет не полностью созданная с нуля система, а пакет поправок в законодательство, в который в том числе войдут идеи ИПК.

Предполагается, что одним из преимуществ ГПП станет отсутствие "пенсионного рабства": накопления можно будет свободно переводить из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Кроме того, граждане получат возможность перевести накопленное в обязательную пенсионную систему. Накопления могут наследоваться на общих основаниях, при этом возможны и досрочные выплаты при тяжелой жизненной ситуации.

Наемные работники смогут подключиться к системе, написав заявление работодателю. Еще один способ - написать заявление на портале госуслуг либо в МФЦ пенсионному оператору, которым, вероятно, станет Национальный расчетный депозитарий. Размер взносов в ГПП граждане определят сами: это может быть и один процент заработка, и сто процентов (это, например, может быть актуальным, когда у одного из членов семьи высокий доход, а у другого - низкий). Однако от налога на доходы физлиц (НДФЛ) будут освобождены только взносы, не превышающие шести процентов зарплаты.

Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса. Участники системы будут иметь право изменять размер взносов, в том числе неограниченное число раз приостанавливать их уплату (но максимум на пять лет). Пенсионные выплаты по ГПП в большинстве случаев будут начинаться через 30 лет после первого взноса.

Планируется, что участники системы смогут получать смс-оповещения по "движению" накопленных средств. Собеседники "РГ" утверждают, что это должно вызвать у граждан ассоциацию с банковской картой и тем самым повысить доверие к ГПП. Также одним из достоинств системы они называют защищенность накоплений, которую сейчас пока могут гарантировать только банковские депозиты до 1,4 миллиона рублей.