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Рубрика: Власть

Российские инспекторы проверили базу ВМС США в Сан-Диего

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу стало известно, что специально оборудованный военный самолет Ту-154МЛК-1 с российскими инспекторами на борту выполнил очередной наблюдательный рейд над армейскими и флотскими базами в юго-восточной части США. Этот рейд был санкционирован руководством Соединенных Штатов в рамках Договора по открытому небу.
Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

По данным из открытых источников, наш борт поднялся с аэродрома Грейт-Фолс в штате Монтана и более семи часов барражировал над закрытыми районами Юты, Невады и Калифорнии. Все это время российские контролеры снимали с воздуха военные объекты с помощью видео - и фотоаппаратуры. Такая съемка допускается условиями Договора. На заранее согласованном с Пентагоном маршруте Ту-154 выполнил одну промежуточную посадку - на авиабазе Трэвис самолет дозаправили топливом.

Сообщается, что во время рейда над Калифорнией инспекционный борт прошел над главной базой Тихоокеанского флота США в Сан-Диего и зафиксировал обстановку на месте базирования ударных атомных подводных лодок. Кроме того, российские инспекторы сняли с воздуха другие военные объекты, в том числе 42-й завод ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегических бомбардировщиков B-2.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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В штате Невада инспекторов интересовала крупная авиабаза Неллис. А в Юте - аналогичный объект в Хилле, где ведут строительство предприятия корпорации Northrop Grumman, специализирующиеся на модернизации межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что инспекционный полет наших офицеров в США продлится до 26 октября. За это время Ту-154МЛК-1, где помимо российских контролеров будут находиться американские специалисты, пройдет маршрут, не превышающий 5 130 километров.

Напомним, что смысл таких воздушных инспекций сводится к предотвращению внезапных атак на сопредельные государства. Согласно подписанному в Хельсинки 24 марта 1992 года Договору по открытому небу, США и Россия имеют право ежегодно выполнять по 42 наблюдательных рейда и, в том числе, инспектировать друг друга. У Москвы и Вашингтона есть претензии по исполнению этих международных обязательств. Что, тем не менее, не сказалось на графике наблюдательных полетов в 2019-м. С начала года инспекторы США несколько раз пролетели над российской территорией, а наши офицеры побывали с подобной миссией в Соединенных Штатах.

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