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25.10.2019,  
13:01
Текст:  Николай Грищенко

Российскую мобильную РЛС "Противник-ГЕ" заметили в Египте

На территории Египта обнаружена мобильная трехкоординатная РЛС российского производства "Противник-ГЕ". Она предназначена для контроля пространства и отслеживания траектории полета воздушных целей на больших высотах и расстояниях.

Фото: U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie Pratt
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Как сообщает издание Top War, трехкоординатный радар замечен в пустынной местности Эль-Гиза - в районе населенного пункта "Имени 6 октября". Известно, что РЛС "Противник-ГЕ" дециметрового волнового диапазона имеет цифровую антенную решетку. За рубежом цифровые антенные решетки используют, например, США в своих радиолокационных станциях AN/TPY-2, входящих в систему противоракетной обороны THAAD.

РЛС "Противник-ГЕ" имеет следующие тактико-технические характеристики: потребляемая мощность - 100 кВт, предельная высота обнаружения - 80 километров, дальность обнаружения - до 350 километров при зоне обзора до 400 километров. Трехкоординатная станция способна обнаруживать и отслеживать до 150 цели в восьми классах, движущиеся со скоростями от 60 до 8000 километров в час.

Кстати

В Египте с 26 октября по 7 ноября пройдут первые совместные российско-египетские учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019". Российскую армию будут представлять зенитчики Южного военного округа. Всего 300 военнослужащих. Из техники будут задействованы ракетные комплексы "Бук" и "Тор", а также ПЗРК "Игла" и зенитные самоходные установки "Шилка".

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