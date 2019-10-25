Рублев продлил победную серию

Андрей Рублев, который на прошлой неделе взял титул на московских кортах, пробился в четвертьфинал турнира в Вене, продлив свою победную серию до семи матчей.

Во втором круге Рублев наконец смог обыграть Чхуна Хена со счетом 6:4, 6:2. Ранее он трижды уступал этому южнокорейскому теннисисту. Все три поражения случились в 2017 году, в том числе в финале молодежного Итогового турнира ATP в Мадриде.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с третьим сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим болгарина Григора Димитрова - 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Накануне в четвертьфинал прошел и Карен Хачанов, который является второй ракеткой турнира. Он одолел венгра Мартона Фучовича. Тот уступал по ходу матча и при счете 3:6, 6:4, 1:4 отказался от продолжения борьбы.

За путевку в полуфинал Хачанов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.