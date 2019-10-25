Рублев продлил победную серию

Новости

Песков объяснил смысл списания африканских долгов 00:11
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве 24.10.2019
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону 24.10.2019
Песков ответил поговоркой на слова Трампа 24.10.2019
Путин отметил нестабильность торговли с Экваториальной Гвинеей 24.10.2019
Новый Volkswagen Golf представили Джуджаро и Йоахим Лев 24.10.2019
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином 24.10.2019
США уведомили о передаче Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе 24.10.2019
Лидеры России и Маврикия обсудили борьбу с терроризмом 24.10.2019
Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым 24.10.2019
Президент Гвинеи попросил Путина поговорить тет-а-тет 24.10.2019
Путин предложил президенту Анголы реализовать договоренности на практике 24.10.2019
Путин снова поздравил президента Руанды с днем рождения 24.10.2019
Президент Кении попросил у Путина помочь найти информацию об его отце 24.10.2019
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком 24.10.2019
Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии 24.10.2019
В Совфеде ответили на заявление Украины о переговорах по Крыму 24.10.2019
В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 24.10.2019
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 24.10.2019
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 24.10.2019
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 24.10.2019
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 24.10.2019
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 24.10.2019
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 24.10.2019
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 24.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 00:07
Рубрика: Спорт

Подача из Москвы

Рублев продлил победную серию
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Андрей Рублев, который на прошлой неделе взял титул на московских кортах, пробился в четвертьфинал турнира в Вене, продлив свою победную серию до семи матчей.

Во втором круге Рублев наконец смог обыграть Чхуна Хена со счетом 6:4, 6:2. Ранее он трижды уступал этому южнокорейскому теннисисту. Все три поражения случились в 2017 году, в том числе в финале молодежного Итогового турнира ATP в Мадриде.

С логотипа Олимпиады-2024 в Париже убрали традиционный символ

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с третьим сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим болгарина Григора Димитрова - 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Накануне в четвертьфинал прошел и Карен Хачанов, который является второй ракеткой турнира. Он одолел венгра Мартона Фучовича. Тот уступал по ходу матча и при счете 3:6, 6:4, 1:4 отказался от продолжения борьбы.

За путевку в полуфинал Хачанов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.

Спорт Теннис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков объяснил смысл списания африканских долгов
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Путин пошутил про место России в Doing Business
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений