Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно отчету, представленному 24 октября, в третьем квартале этого года операционный доход Amazon снизился до 3,2 миллиардов долларов по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Тогда операционный доход составлял 3,7 миллиардов долларов. Что же касается чистой прибыли, то в этом квартале она снизилась до 2,1 миллиардов долларов, тогда как за тот же отчетный период в прошлом году она составляла 2,9 миллиардов долларов.

В итоге после представления отчета стоимость ценных бумаг Amazon упала на 9 процентов, из-за этого Безос потерял 6,9 миллиардов долларов. Если котировки продолжат падать, глава Amazon может уступить статус самого богатого человека в мире Биллу Гейтсу, создателю Microsoft.