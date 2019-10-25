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25.10.2019 13:19
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Сербские зрители увидят лучшие российские фильмы последних лет

С 24 по 27 октября в Белграде проходит Международный кинофорум "Дни российского кино". Церемония открытия прошла в Югославской кинотеке, в ней приняли участие первые лица сербского государства и сербской киноиндустрии. О задачах кинофорума и российских фильмах, которые в этом году увидят сербские зрители, рассказала редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер", продюсер форума "Дни российского кино в Сербии" Мария Лемешева.
Фото: журнал "Кинорепортер" Фото: журнал "Кинорепортер"
Фото: журнал "Кинорепортер"

Зачем нужны "Дни российского кино" за рубежом?

Мария Лемешева: Кино - прекрасный способ заявить миру, что Россия - держава не только с богатейшим культурным прошлым, но и будущим. Мы открываемся другим странам через кинематограф, рассказываем о себе, а заодно налаживаем культурные связи, создаем площадку для дальнейшего сотрудничества. Подобные кинофорумы - своего рода приветствие, рукопожатие между странами, способ сказать: "Мы пришли с миром".
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Почему сербский кинофорум имеет особенное значение?

Мария Лемешева: У России и Сербии - очень долгая история отношений. С XIX века Сербия - наш друг и союзник. Две страны многое объединяет - от кириллицы и православной веры до травматичного опыта государственного распада в конце XX века. Сейчас Сербия - важный стратегический партнер России, и кинофорум "Дни российского кино в Сербии" помогает упрочить эту связь. Ведь культурное сотрудничество не менее важно, чем политическое и экономическое.

Каковы главные задачи стоят перед "Днями российского кино" в Сербии?

Мария Лемешева: Главная задача - рассказать сербам о себе, показать им Россию. И делаем мы это через кинопоказы и встречи с российскими кинематографистами. Увидев главные достижения российского кино последнего времени, посмотрев очень разные, но в равной степени качественные российские фильмы, сербский зритель многое узнает о нашей стране, русской ментальности, национальном характере, сегодняшнем дне России.

Другая важная задача кинофорума - налаживание профессионального сотрудничества между киноиндустриями наших стран. "Дни российского кино в Сербии" - не только фестиваль, призванный просвещать и развлекать, но и уникальная площадка, на которой встречаются российские и сербские киноспециалисты.

Есть ли у фестиваля какие-то новые цели в этом году?

Мария Лемешева: Глобально наш подход не меняется, и в этом году наши основные цели - это контакт между двумя культурами, презентация положительного образа России, творческий обмен. Что меняется, так это, конечно, программа. Ежегодно мы отбираем лучшее из новинок отечественной киноиндустрии, чтобы познакомить с ними сербскую аудиторию.

Какие фильмы отобраны для показа?

Мария Лемешева: В этот раз для кинофорума мы отобрали семь лент. Два фильма с Александром Петровым, главным русским артистом прямо сейчас - это военный экшен "Т-34" (кстати, самый кассовый фильм года в России) и шпионский триллер "Герой". Кроме того, в "Дни российского кино" будут показаны танцевальная драма "Битва" с Риналем Мухаметовым, "Бык" режиссера-дебютанта Бориса Акопова, победивший в этом году на "Кинотавре", комедия Кирилла Плетнева "Семь ужинов", а также два фильма для детской и подростковой аудитории - мультфильм "Снежная королева: Зазеркалье" и фэнтези "Эбигейл".

По какому принципу они были отобраны и на какую аудиторию рассчитаны?

Мария Лемешева: Мы хотели охватить весь спектр современного российского кино и продемонстрировать его сербскому зрителю. У нас есть и зрительское кино (причем в самых разных жанрах - от военного эпика до романтической комедии), и фильмы фестивальные, если угодно - авторские, отражающее процессы, происходящие в арт-сегменте. Кроме того, мы можем говорить о том, что в России после многих лет глубокого кризиса постепенно возрождается и детско-юношеский кинематограф. Два фильма из нашей программы, игровой и анимационный, - тому прекрасное подтверждение.

Каких гостей вы ожидаете на сербском кинофоруме?

Мария Лемешева: На церемонии открытия, которая прошла 24 октября в Югославской кинотеке, присутствовали Атташе по культуре Посольства России Александр Конаныхин, помощник Мэра Белграда Андрея Младенович, замминистра культуры Сербии Ивана Дедич. Кроме того, в работе кинофорума примут активное участие российские делегаты-кинематографисты, создатели фильмов из программы: актриса Анна Исаева, представляющая картину "Битва", актер Петар Зекавица представляющий несколько фильмов, актеры Стася Милославкая и Юрий Борисов с картиной "Бык", которая была признана фильмом года на Кинотавре. У зрителей "Дней российского кино в Сербии" будет уникальная возможность встретиться с российскими актерами и узнать об их творческом процессе.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Из чего, кроме кинопоказов, будет состоять программа кинофорума в этом году?

Мария Лемешева: Как я уже сказала, на кинофоруме пройдут творческие встречи, мастер-классы и пресс-конференции со звездами российского кино. Помимо этого, состоятся профессиональные дискуссии, участие в которых примут сербские и российские кинематографисты. Такого рода встречи - это не только возможность обменяться опытом, но и залог будущего успешного сотрудничества между двумя индустриями. Уже есть несколько примеров успешной российско-сербской продукции (можно вспомнить хотя бы совсем недавний "Балканский рубеж"), и эти начинания необходимо продолжить.

Кто входит в число партнеров кинофорума?

Мария Лемешева: Организатор кинофорума - продюсерская компания "Синемарус", он проходит при поддержке Международного общественного Фонда единства православных народов, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Россотрудничества в Сербии, мэрии Белграда и Югославского киноархива.

Каким вы видите будущее "Дней российского кино" в Сербии?

Мария Лемешева: Я очень надеюсь, что у нашего кинофорума будет долгая и успешная история. И в следующие годы мы хотим продолжать показывать сербским зрителям российские фильмы, укреплять связь между двумя странами, способствовать культурному обмену. По мере сил осуществлять творческие контакты между профессионалами двух кинематографий. Наша основополагающая цель - культурный союз России и Сербии, и в будущем она останется неизменной.

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