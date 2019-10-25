Сергей Шнуров: Заставить людей читать книжки сможет ядерный апокалипсис

Музыкант, актер, бизнесмен, поэт и эксперт Сергей Шнуров, не так давно объявивший о прекращении публичных выступлений с группировкой "Ленинград", обратил внимание, что молодые россияне практически перестали читать книги. Все свое время переадресовав социальным сетям. Где что-то там пишут притом.

Только вот "плохо, что ерунду", - знает Шнуров. То ли дело русская классическая литература, которую "дворяне писали для дворян", - напомнил.

А вот "во времена СССР обстановка складывалась иная: общество попросту жило в иллюзорном мире книг", - транслирует канал 360 мысли Шнура. Предположившего, что переломить ситуацию сможет только глобальный ядерный конфликт.

"Происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет - и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки", - мрачно "вангует" исполнитель.

На что комментаторы предлагают просто "отрубить интернет" - и тогда для возвращения интереса к чтению литературы Третья мировая может и не понадобиться уже.