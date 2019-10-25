Вышел трейлер киберпанк-сериала "Поток" со звездами "Игры престолов"

На YouTube опубликован трейлер фантастической драмы с отчетливыми элементами киберпанка "Поток". Выглядящей пока как расширенный до целого сезона эпизод антологии "Черное зеркало".

Действие шоу разворачивается в ближнем будущем, где мозг людей напрямую подключен к Потоку. И каждая эмоция, каждое действие, воспоминание - "всё это человечество может разделить друг с другом мгновенно".

В центре истории - Том и Кейт, которые "пытаются противостоять зависимости от Потока". Причем именно отец Тома изобрел эту технологию, "и Тома она ужасно пугает, особенно когда он узнает о планах отца по увеличению влияния Потока на жизни людей".

И не зря пугает - естественно, однажды "что-то пошло не так" (tm): "нечто проникает в Поток, захватывает человеческий разум, и люди просыпаются врагами, которые хотят друг друга убить".

В числе режиссеров шоу - Карл Тиббеттс (работавший, кстати, на "Черном зеркале"), Тиндж Кришнан ("Изгоняющий дьявола"), Миша Мэнсон-Смит ("Без обид").

В ролях: Гай Бернет ("Электрические сны Филипа К. Дика"), Дэвид Тьюлис ("Фарго"), Шакил Али-Ебуа ("Хан Соло"), Мишель Фэйрли ("Игра престолов"), Ози Икхайл ("Черное зеркало"), Джин Лу ("Романовы"), Крис Райлли ("Игра престолов", "Риллингтон-плейс"), Нина Туссен-Вайт ("Доктор Кто").

Премьера - 22 ноября.