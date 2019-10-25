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Рубрика: Власть

Шойгу: Выход США из ДРСМД спровоцирует гонку вооружений в Европе и Азии

Текст: Александр Степанов
Если США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) то это может спровоцировать гонку вооружений как в Европе, так и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Фото: Максим Григорьев/ ТАСС Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

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По словам министра, сейчас в отношениях между государствами нормой становится применение односторонних и даже силовых действий с нарушением международного права.

Кроме того, Шойгу рассказал, что в мире расширяются масштабы деятельности террористических группировок.

Он подчеркнул, что взаимодействие военных ведомств РФ и Белоруссии в условиях непростой военно-политической обстановки как никогда востребовано и актуально, ведь Белоруссия для России ближайший сосед и надежный военный союзник.

Министр рассказал, что РФ и Белоруссия имеют единые позиции по проблемам международной и региональной безопасности, а также успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. "Высокий уровень партнерства позволяет нам качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства", - подчеркнул Шойгу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он отметил, что сейчас Москва и Минск в противовес размещению войск североатлантического блока у границ союзного государства наших вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. "В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - сказал министр. Сейчас, по его словам, основное внимание уделяется развитию региональной группировки войск Белоруссии и РФ, а также совместной оперативной и боевой подготовке.

Шойгу оценил обстановку на Западном стратегическом направлении как "напряженную".

По его словам, НАТО усиливает на границах союзного государства свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В Румынии уже развернут комплекс противоракетной обороны США, аналогичная система создаётся в Польше. Регулярно проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов НАТО. Возросла интенсивность разведывательной деятельности".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Выход США из договора о РСМД Отношения России и Беларуси
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