Смартфон Samsung Galaxy Fold со складным экраном пришел в Россию. Цена

На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy Fold. Новинка стоимостью 159990 рублей доступна в серебряном и черном цветах корпуса.

Купить Galaxy Fold можно в фирменных салонах Samsung и в сети "М.Видео", говорится в официальном сообщении компании. Покупатели получат доступ к эксклюзивному сервису, а также сертификат на замену гибкого экрана в случае его повреждения.

Прием предварительных заказов на складные смартфоны Samsung стартовал 4 октября. В компании утверждают, что программу пришлось свернуть досрочно из-за большого числа поступивших заявок.

Анонс Samsung Galaxy Fold состоялся в конце февраля 2019 года. Аппарат способен складываться экраном внутрь, в разложенном состоянии диагональ дисплея составляет 7,3 дюйма. Снаружи расположен еще один дополнительный экран с диагональю 4,6 дюйма. Переключение между экранами разработчики стараются сделать максимально "бесшовным" и естественным.

Первые версии сгибаемых смартфонов оказались не очень надежными из-за складной матрицы, после чего Samsung взяла паузу и доработала девайсы. Впрочем, специальный сервис, включающий бесплатную замену экрана, было решено оставить - переделанные аппараты тоже получились не идеальными.