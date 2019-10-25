СНГ направит на развитие объединенной системы ПВО 1,2 млрд рублей

В пятницу в Москве состоялся очередной Совет глав правительств стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ). В повестку встречи включили около двух десятков вопросов. Особое внимание совет уделил концепции сотрудничества в области цифрового развития. Реализация одобренного документа позволит сформировать цифровую среду на всем пространстве СНГ, ускорить внедрение информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, премьер-министры приняли стратегию обеспечения информационной безопасности, чтобы создать условия для противодействия правонарушениям в информационном обществе, ограничения угроз информационной безопасности государств-участников организации. Речь, в том числе, идет об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Интернета, противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в террористических целях.

Еще одним решением главы правительств договорились проводить спортивные Игры государств Содружества. Их станут организовывать поочередно в разных странах раз в два года и продолжительностью в 10 дней. Все расходы на проведение игр лягут на принимающую сторону.

Совет согласовал ряд финансовых вопросов. В частности, утверждено исполнение единого бюджета органов СНГ за 2018 год. В следующем году его увеличат на 5,1 процента, до 1 миллиарда 34 миллионов рублей. При этом главы правительств поддержали предложение исполнительного комитета СНГ перераспределить между другими участниками организации соответствующий взнос Украины.

Почти 2 миллиарда рублей решено направить на обороноспособность стран Содружества. В 2020 году 1,2 миллиарда рублей потратят на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и еще 600 миллионов - на развитие системы противоракетной обороны.

Следующая встреча глав правительств СНГ состоится в Ташкенте 29 мая следующего года. Исполнительный комитет организации там по-прежнему будет представлять Сергей Лебедев, которого переназначили на должность председателя исполкома.