Sony назвала PlayStation 5 самой быстрой приставкой в мире

Компания Sony разместила объявление о поиске руководителя направления облачных технологий в подразделении Sony Interactive Entertainment, в котором лестно отозвалась о своей будущей игровой консоли PlayStation 5.

В тексте вакансии говорилось, что сотрудник, которого ищет компания, будет развивать облачную инфраструктуру следующего поколения и возглавит команду, работающую над запуском самой быстрой в мире консоли - PS5.

Пользователи социальных сетей, узнав о хвалебной характеристике, которую Sony сама дала будущей PlayStation, активно принялись шутить на тему того, что в компании, по всей видимости, получили доступ к секретной информации о характеристиках конкурирующей консоли Xbox. Обе развлекательные системы, как ожидается, будут анонсированы ближе к концу 2020 года.

Стоит заметить, что позднее Sony модифицировала текст объявления о поиске сотрудника и заменила название PS5 на PS, полностью изменив смысл сказанного.