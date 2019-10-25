Стало известно, как будут выглядеть AirPods Pro

На сайте производителя аксессуаров - компании ESR - появилась информация о новом поколении AirPods.

Скорее всего, третье поколение беспроводных наушников получит приставку Pro. Apple должна презентовать их в конце октября.

Внешне AirPods Pro будут отличаться от AirPods 2. Гаджет получит функцию шумоподавления (это подтверждают данные бета-версии iOS 13.2), а потому посадка должна быть максимально плотной. Наушники получат вытянутую форму и будут отличаться особыми силиконовыми, либо пенными амбушюрами.

Зарядный чехол, скорее всего, изготовят из металла, он получит защиту по стандарту IP67 - этого достаточно, чтобы выдерживать сильные струи воды. Также по слухам AirPods Pro оснастят обновленным чипом, который не только улучшит качество звука, но и повысит стабильность и дальность связи.

Наушники предыдущего поколения были доступны только в белом цвете, однако теперь Apple решила порадовать пользователей. AirPods Pro выпустят и в черном варианте.

Не исключено, что пользователи смогут свободно менять режимы прослушивания, как с шумоподавлением, так и без него, а также, подобно AirPods 2, использовать свои AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов.

Ожидаемая стоимость AirPods Pro - 260 долларов.