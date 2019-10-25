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Рубрика: Культура

Один среди красавиц

Стас Пьеха соберет на юбилее в Кремле главных звезд
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Два больших гала-концерта Стаса Пьехи в Санкт-Петербурге (в пятницу) и в Москве (в воскресенье) соберут многих популярных эстрадных звезд. Но главная интрига вcе-таки в другом, и прояснить ее мы попросили певца накануне.

Выйдет ли вновь на сцену ваша знаменитая бабушка Эдита Пьеха? А мама, Илона Броневицкая?

Стас Пьеха: Я хочу, чтобы пришли люди, которые были со мной эти 15 лет. Чтобы приехали мама и бабушка и снова вышли на сцену. А еще я пригласил гостей, с которыми меня когда-либо что-то связывало: дуэты, проекты... Хотя скажу сразу: ко мне на сцену выйдут только девушки. Никаких мужчин, кроме себя, я не потерплю. Такой вот каприз: оказаться на своем юбилейном концерте единственным мужчиной-певцом. А кругом красиво, просто малина: я, а рядом только прекрасные девушки!

В июле у вас вышел новый сингл, который вам снова написал композитор Виктор Дробыш, автор хита "Линия". Причем сотрудничаете вы еще с "Фабрики звезд-4". Вы человек постоянный в пристрастиях?

Стас Пьеха: Не сказал бы, что я постоянный в пристрастиях... Мы с Виктором Дробышем не очень много общаемся, не ходим вместе в баню, в рестораны или в гости друг к другу. Редко общаемся вне работы. Может быть, еще и это нас уберегло от конфликтов и ссор. Мы все время знакомства просуществовали мирно, спокойно, без какого-либо давления. У нас уже много лет нет никаких контрактов, обязательств - просто существуют хорошие человеческие взаимоотношения и моя благодарность за то, что мы прошли вместе много трудных испытаний. А так я на самом деле не очень постоянен в жизни. Порой кидаюсь из крайности в крайность.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Ваша сестра Эрика - отличный дизайнер. Помогала ли она в подготовке концерта?

Стас Пьеха: Да, и уже много сделали вместе. Дизайном шоу занималась она вместе с профессиональным режиссером. Эрика давала идеи, а он занимался их воплощением, советуясь со мной. Кремль - это большая площадка, телевизионные съемки. И оттого все должно быть волшебно, масштабно.

Вы участвовали в программе, которую совместно показывали музыканты и артисты цирка на проспекте Вернадского. Планируете показать в юбилейном концерте и другие свои таланты, помимо певческих?

Стас Пьеха: Акробатика присутствовать будет - и разнообразная хореография тоже! Хотя кажется, что спортивные навыки не очень уместны в моем творческом детище. Впрочем, моя выносливость точно поможет! Потому что я не статичный певец, а очень подвижный. Никаких хореографов у меня нет, все движения произвольные, и мне именно это нравится: что-то идет само, по вдохновению.

Для многих музыкантов самое трудное - выбрать, что спеть на бис. У вас так же?

Стас Пьеха: Нет. Кремль - сложная в плане взаимодействия площадка: много людей, и не каждого можно услышать, но я буду пытаться понять, что люди из зала будут просить на бис. Обычно они ждут "Лист", "Она не твоя", "Линию", "Старую историю", "Думать о ней"... И я снова постараюсь никого не расстроить.

Вы единственный из музыкантов, кто владеет наркологической клиникой. Если появляетесь на работе, то чем стараетесь заниматься? И какая у вас от нее прибыль: денежная, моральная или творческая?

Стас Пьеха: В клинике у меня нет кабинета. В ней работают врачи, это профессиональное заведение очень высокого уровня. И я не ее сотрудник, а только владелец. Могу приехать на какую-то семейную сессию, например, пообщаться - когда приезжают родители зависимых. Или пообщаться с родителями, с нашими пациентами. Приезжаю и как спикер, с лекциями. Моя основная задача - продвигать эту историю дальше и продвигать профилактику.

Много лет у меня нет никаких контрактов - просто существуют хорошие человеческие взаимоотношения

Сейчас, например, занимаюсь тем, что создаю фонд, который будет заниматься профилактикой детской наркомании. К сожалению, она "помолодела" очень сильно. Ну а тех, кто уже употребляет, мы, разумеется, будем лечить. И отделение детской наркологии у нас тоже планируется в скором времени.

Так что моя работа - это скорее делиться опытом, создавать новые возможности для профилактики, лечения. Ну а денежной прибыли от клиники - такой, чтобы я держал ее в руках, тратил на себя, у меня пока нет. Единственное, в какие-то отдельные месяцы она сама себя содержит, и остаются деньги на рекламу и дальнейшее развитие. Например, средства идут в копилку на создание отделения реабилитации.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
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