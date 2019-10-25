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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе горячим финским парням The Rasmus подпоет хор русских фанатов, скромняга-интеллигент Алекс Клэр выдаст невиданные по эмоциональности звуки, обладатель огнедышащей глотки Гленн Хьюз даст мастер-класс по хард-року, а половинка дуэта Modern Talking Томас Андерс докажет, что он уже большой.
Фото: Компания TCI Фото: Компания TCI
Фото: Компания TCI

Кто играет: Группа The Rasmus.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Почему к этим горячим финским парням приклеился готический ярлычок - сие загадка великая есть: мягонький рокапопс The Rasmus и грустным-то назвать сложно, а уж готикой… Но то ли серьезные лица, то ли пристрастие вокалиста Лори Илонена к татуировкам сделали свое дело - мрачных красавцев у нас любят. Очередной тур группы посвящен 15-летию альбома Dead Letters. Вне всякого сомнения, мелодичный рок в диапазоне от шумных и жизнеутверждающих боевиков до душевных баллад соберет полные залы, а бессмертному хиту In the Shadows подпоет многотысячный хор фанатов. Формула "будьте проще, и люди к вам потянутся" работает отменно.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium (Москва); 1 ноября; 2 500 - 10 000 руб.; Клуб A2 Green Concert (Санкт-Петербург; 3 ноября; 2 500 до 5 500 руб.

Фото: МСМ

Кто играет: Алекс Клэр.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Алекс Клэр вернул бархатистому, с хрипотцой, вокалу, давным-давно изгнанному из поп-музыки и помещенному в некоммерческое гетто, статус свободно конвертируемого. Скромняга-интеллигент с завидной мускулатурой и нерушимыми моральными принципами показал, что чистый, незамутненный продюсерскими замашками талант автора-исполнителя до сих пор кое-что значит в шоу-бизнесе. На сцене Алекс преображается: исчезает скромность, напрягаются все мышцы лица, связки работают на пределе, выдавая невиданные по эмоциональности звуки - а девушки в зале, ясное дело, визжат самым непристойным образом.

Где, когда, сколько: Клуб "1930"; 30 октября; 1 800 - 6 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Гленн Хьюз.

Что играет: Хард-рок.

Почему идти: За свою долгую карьеру Гленн The Voice Of Rock Хьюз выступал вживую несколько сот раз (для сравнения: Metallica дает столько же концертов за пару-тройку мировых туров). Тем ценнее для Хьюза каждый "живой" выход к аудитории. Прошлогодний его дебют в московском Доме музыки продемонстрировал, что "Голос рока" звучит сегодня не только мощно, но и на удивление свежо. Тогда обладатель глубокой огнедышащей рок-глотки выдал без счету тяжелого, налипающего на ушах чуть ли не ломтями музыкального "мяса" - того самого, что является неотъемлемой составляющей хард-рока. Это был настоящий мастер-класс. Ждем повторения.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 октября; 4 000 - 12 000 руб.

Фото: Агентство "Аттак Концерт"

Кто играет: Томас Андерс.

Что играет: Евро-поп.

Почему идти: Если мужчине за 50 поклонницы дарят на концертах плюшевых медведей и шоколадки, его это должно приводить к тяжким ночным думам. Томас Андерс, половинка дуэта Modern Talking, снова едет в Москву доказывать, что он уже большой и может прекрасно обойтись без Дитера Болена. С собой он везет новые песни, пусть и недалеко, но все-таки откатившиеся в сторону от прямолинейного евродэнса. Однако публика к творческим исканиям Томаса относится без особого трепета и больше всего хочет, чтобы он улыбался и пел бронебойные хиты Modern Talking. Что ему, в конце концов, и придется сделать. Кто бы сомневался.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 31 октября; 1 500 - 10 000 руб.

Фото: ИП Коротаев

Кто играет: Дмитрий Певцов и "ПевцовЪ-Оркестр".

Что играет: Песни советского кино.

Почему идти: У Дмитрия Певцова говорящая фамилия. И выделенный твердый знак в названии его группы тоже не случаен. Певцов любит петь, и петь он любит ретро. Новая программа "ПевцовЪ-оркестра" "Музыкальные шедевры советского кино" навевает не то что ностальгию - скорее гордость за прошлое страны. Это песни из наших культовых фильмов - "Волга-Волга", "Веселые ребята", "Девчата", "Ирония судьбы", "Белое солнце пустыни". И без того прекрасные мелодии и чудесные тексты умножит еще и вокал, идущий от актерского сердца.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец (Малый зал); 2 и 3 ноября; 800 - 5 000 руб.

Фото: Оркестр "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Кларисса Вики и Никола Конжу.

Что играет: Итальянская эстрада 80-х.

Почему идти: Когда-то песенный конкурс в Сан-Ремо был для нас всей западной музыкой на свете. Тото Кутуньо, Альбано и Ромина Пауэр, Рикардо Фольи и другие звонкие соловьи пели песни солнечные и светло-меланхоличные - канцоны как они есть. Оснащенный голосистыми солистами оркестр "Русская филармония" умеет лить бальзам на душу ностальгирующих поклонников эстрады 80-х. Кому итальянский ретро-поп по вкусу - добро пожаловать. Остальным просьба не беспокоиться, а то Пупо приснится.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 2 ноября; 800 - 10 000 руб.

Культура Музыка Гид-парк
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