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Рубрика: В мире
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
25.10.2019 20:28
Текст: Диана Ковалева

Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Москва и Анкара близки к тому, чтобы заключить соглашение по поставкам 36 истребителей Су-35. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на военные источники.

По данным издания, также обсуждается возможность участия Турции в производстве некоторых компонентов самолетов, в том числе боеприпасов и высокоточного оружия.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Однако, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком секретариате оборонной промышленности, переговоры о поставках пока продолжаются и без какой-либо определенности.

О заинтересованности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в истребителях Су-35 и Су-57 стало известно в начале сентября после того, как он посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с главой РФ Владимиром Путиным.

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