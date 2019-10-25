Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

Москва и Анкара близки к тому, чтобы заключить соглашение по поставкам 36 истребителей Су-35. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на военные источники.

По данным издания, также обсуждается возможность участия Турции в производстве некоторых компонентов самолетов, в том числе боеприпасов и высокоточного оружия.

Однако, как передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком секретариате оборонной промышленности, переговоры о поставках пока продолжаются и без какой-либо определенности.

О заинтересованности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в истребителях Су-35 и Су-57 стало известно в начале сентября после того, как он посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с главой РФ Владимиром Путиным.