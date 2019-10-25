Ученые назвали бытовую химию причиной снижения IQ у детей

Химические вещества, содержащиеся в продуктах из пластика, а также в бытовой химии, негативно влияют на умственное развитие детей. По крайней мере такая тенденция прослеживается, если воздействию химикатов подвергаются будущие мамы на первом триместре беременности.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Маунт-Синай (США) и Карлстадского университета (Швеция), сообщается на сайте вуза.

Исследователи измерили уровень 26 химических веществ в крови и моче 718 шведок в первые три месяца беременности. В том числе учитывалось наличие пестицидов, фталатов и бисфенола А (BPA), широко применяемого при изготовлении упаковки из пластика. Негативное влияние части веществ на эндокринную (гормональную) активность у людей уже было доказано ранее, некоторые пока находятся в списке подозреваемых.

Позже ученые наблюдали за родившимися детьми уже в возрасте семи лет и обнаружили, что у тех, чьи матери имели более высокие уровни химических веществ в организме во время беременности, были более низкие показатели IQ, особенно это касалось мальчиков. Исследователи полагают, что наибольший вред умственному развитию нанес бисфенол F (BPF), который используется в производстве как якобы более безопасный заменитель для BPA.

Также негативное влияние, судя по всему, оказали пестицид хлорпирифос, полифторалкильные вещества, которые содержатся в чистящих средствах, триклозан, использующийся в антибактериальном мыле, и фталаты - их добавляют в косметику. Многие из этих веществ остаются в организме лишь на короткий период времени, но даже этого может быть достаточно, чтобы нанести вред ребенку. Во избежание неврологических проблем у детей в будущем ученые рекомендуют по возможности оградить беременных от подобного воздействия.

Авторы работы подчеркивают, что они изучили наличие химических веществ в организме женщин только в определенный период, для более полной картины нужно вести наблюдения в течение всего срока беременности, а также и до ее наступления. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Environment International.