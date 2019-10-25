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25.10.2019 11:01
Рубрика: В мире

В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Австралии закрыли для туристов скалу Улуру, которая является священной для местных аборигенов. Об этом сообщает телеканал ABC. Ограничение носит постоянный характер.

Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"
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О решении закрыть гору для посещения стало известно еще в 2017 году. По словам министерства окружающей среды страны, власти пошли навстречу представителям коренных народов региона.

Официально проход на Улуру был закрыт в пятницу в 16.00 по местному времени (08.00 по московскому), однако тем, кто забрался на скалу до закрытая, разрешили остаться на вершине до заката. Отныне несанкционированное восхождение на Улуру будет наказываться штрафом до 10 тысяч австралийских долларов. Помимо этого, в округе будет усилено патрулирование.

Улуру является священной для местного племени анангу, с ней у них связано множество легенд. Сама скала внесена в список памятников ЮНЕСКО.

В мире Океания Австралия Международные организации ООН ЮНЕСКО
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