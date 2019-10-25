В Bellator дебютирует звезда фильмов для взрослых

В ночь на 26 октября в Коннектикуте пройдет турнир Bellator 231, в одном из поединков которого в октагоне дебютирует Ребекка Бриггман, известная по съемкам в фильмах для взрослых.

Главным поединком вечера станет битва между Фрэнком Миром и Роем Нельсоном. Однако особо пытливые умы обнаружили на афише Ребекку Бриггман, куда более известную по псевдониму Орион Старр.

Для Бриггман это дебют в ММА. Ее первой соперницей будет Элиза Рид, которая пока не смогла добиться каких-то выдающихся результатов в боях без правил.

На счету Бриггман уже два боя - в обоих она добилась побед, после чего и была приглашена в Bellator.