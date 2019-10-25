В честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков

В честь 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг назвали только что описанный вид жуков. Об этом сообщает Лондонский музей естественной истории.

"Шведской климатической активистке Грете Тунберг была оказана честь: ее именем назван новый вид жука. Недавно описанные Nelloptodes gretae принадлежат к группе самых маленьких из известных свободно живущих животных. Новый вид принадлежит к семейству жуков под названием Ptiliidae", - говорится в сообщении на сайте музея.

Сам по себе жучок небольшой - меньше одного миллиметра, именно из-за его размеров он на протяжении долгого времени "ускользал" от взора науки. У него нет крыльев и глаз, но зато есть два усика-антенны, которые очень напоминают косички.

На самом деле жучок был открыт еще в 1960-х Уильямом Блоком, который передал образцы музею естественной истории в 1978 году. С тех пор они, безымянные, хранились в коллекции музея, пока до них не добрался ученый по имени Майкл Дарби. Он-то и назвал их в честь юной активистки.