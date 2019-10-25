В Италии проходит всеобщая забастовка, отменены рейсы в РФ

Несколько итальянских профсоюзов, в том числе в образовательной, транспортной и медицинской сферах, объявили в пятницу всеобщую забастовку по всей стране из-за недовольства общими условиями и зарплатой. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

В протестах приняли участие сотрудники как государственного, так и частного секторов. По данным телеканала, забастовка повлияет прежде всего на работу транспорта, в том числе и на авиасообщение. Так, компания Alitalia отменила около 240 рейсов, среди них: из Рима в Москву (AZ548), из Москвы в Рим (AZ549), из Рима в Санкт-Петербург (AZ540) и из Санкт-Петербурга в Рим (AZ541). Однако перелеты гарантированы с 07:00 (08:00 по Московскому времени) до 10:00 (11:00 по московскому времени) и с 18:00 (19:00 по московскому времени) до 21:00 (22:00 по московскому времени). Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Сбои в энергоснабжении ожидаются в Риме, где помимо этого будет ограничена работа коммунальных служб. Забастовка затронет также образовательные учреждения, музеи, метро, наземный транспорт и железные дороги. Так, с 21:00 (22:00 по московскому времени) четверга до 21:00 (22:00 по московскому времени) пятницы в стачке будут участвовать сотрудники национальной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato. Из-за этого было изменено расписание региональных поездов, некоторые из них отменены. Однако расписание поездов скоростных железнодорожных линий останется неизменным. Движение региональных поездов гарантировано с 6:00 (7:00 по Московскому времени) до 9:00 (10:00 по Московскому времени) и с 18:00 (19:00 по Московскому времени) до 21:00 (22:00 по Московскому времени).

По данным газеты Corriere della Sera, в пятницу не гарантировано предоставление несрочных медицинских услуг.