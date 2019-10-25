В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма

В Малайзии наложили запрет на местную книгу комиксов о китайской инициативе "Один пояс - один путь" за пропаганду коммунизма и социализма, а также угрозу общественному миру и безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Как ранее признавали в офисе малайзийского премьер-министра, книжка стала необычайно популярна в интернете, тревогу высказало и министерство образования. По мнению властей, комикс может вызвать симпатию к коммунизму и посеять сомнения и смятение в умах читателей. После наложения запрета на книгу, выпущенную в честь 45 годовщины установления дипломатических отношений между Малайзией и КНР, ее автор, глава китайско-малайзийского бизнес-совета Хью Куан Яу, принял решение оставить пост.

В случае, если кто-то нарушит введенный запрет, ему будет грозить три года тюремного заключения или штраф в размере 20 тысяч ринггитов (4776 долларов США), или все вместе. Тринадцать экземпляров уже были изъяты из музея комиксов в штате Пенанг.

Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии. Более того, последняя ранее объявила о создании специального инвестиционного канала с КНР для стимулирования торговли.