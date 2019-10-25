Новости

Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019 11:24
Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана 11:16
Новая Hyundai Sonata пропишется в России 11:12
Патрушев: В этом году в Сибири было предотвращено четыре теракта 11:10
В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру 11:01
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 10:58
В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма 10:54
Суд арестовал переехавшего пенсионерку жителя Ангарска 10:44
Казахстан и Беларусь согласовали условия сделки по нефти 10:28
Три самки балийского скворца появились в Московском зоопарке 10:27
В Италии проходит всеобщая забастовка, отменены рейсы в РФ 10:25
Назван российский город с самым дорогим бензином 10:11
Жители тюменского села, где нашли "гаффскую болезнь", сдали кровь 10:06
Семь пострадавших от прорыва дамбы на Сейбе выписали из больниц 10:04
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки 09:42
Маленко сняла кандидатуру с конкурса на должность мэра Симферополя 09:40
Москвичи проголосуют за благоустройство детских площадок на портале "АГ" 09:33
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге 09:22
Cредняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей 09:00
Кто готов оплатить скоростную магистраль Санкт-Петербург - Минск 09:00
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября 08:47
Причину смерти ребенка на борту самолета в Хабаровск выяснят в Москве 08:11
УАЗ подготовил патрульный "Патриот" для безопасных дорог будущего 08:10
В Якутии начали проверку по факту гибели детдомовца 08:09
Эксперты показали, что будет с человеком после 20 лет сидячей работы 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 10:54
Рубрика: В мире

В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма

Текст: Диана Ковалева

В Малайзии наложили запрет на местную книгу комиксов о китайской инициативе "Один пояс - один путь" за пропаганду коммунизма и социализма, а также угрозу общественному миру и безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Фото: AP Photo
Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры

Как ранее признавали в офисе малайзийского премьер-министра, книжка стала необычайно популярна в интернете, тревогу высказало и министерство образования. По мнению властей, комикс может вызвать симпатию к коммунизму и посеять сомнения и смятение в умах читателей. После наложения запрета на книгу, выпущенную в честь 45 годовщины установления дипломатических отношений между Малайзией и КНР, ее автор, глава китайско-малайзийского бизнес-совета Хью Куан Яу, принял решение оставить пост.

В случае, если кто-то нарушит введенный запрет, ему будет грозить три года тюремного заключения или штраф в размере 20 тысяч ринггитов (4776 долларов США), или все вместе. Тринадцать экземпляров уже были изъяты из музея комиксов в штате Пенанг.

Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии. Более того, последняя ранее объявила о создании специального инвестиционного канала с КНР для стимулирования торговли.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Песков объяснил смысл списания африканских долгов
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге