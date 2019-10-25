В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

Обострения ситуации на северо-востоке Сирии не происходит, а сообщения иностранных СМИ о столкновениях протурецких сил с правительственными - не более чем вымысел. Об этом заявили в российском Минобороны.

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин. Он уточнил, что в сообщениях СМИ фигурировали район населенного пункта Телль-Тамер провинции Эль-Хасека.

Ранее с сообщениями об атаках со стороны протурецких сил выступили сирийские СМИ, включая правительственное агентство SANA.

Бакин заявил, что текущую обстановку можно охарактеризовать как стабильную. На линии соприкосновения идет развертывание подразделений сирийской армии, никаких вооруженных столкновений нет.

Генерал-майор также добавил, что правительственные войска смогли отразить атаку диверсантов к северу от населенного пункта Мурек провинции Хама. Группа боевиков планировала заняться минированием дороги, которая используется для доставки продовольствия и гуманитарных грузов. Еще одну атаку удалось отразить в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия.