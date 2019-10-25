В ПФР рассказали, как заработать российскую пенсию из-за границы

Пенсионные взносы за работающих в России в обязательном порядке должны делать работодатели. Но есть случаи, когда человек самостоятельно может делать взносы на свою будущую пенсию. В каких случаях и как их делать, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Один из примеров - когда человек трудится за границей, но хочет, чтобы его пенсия в России продолжала формироваться или если он хочет формировать пенсию родному человеку, не имеющему работы.

Также самостоятельные взносы можно делать людям, работающим на себя, например, самозанятым. У них нет обязательства отчислять взносы в ПФР, как у индивидуальных предпринимателей или нотариусов. Они должны заботиться о своей будущей пенсии самостоятельно.

Чтобы самому за себя делать взносы в ПФР, нужно подать в фонд специальное заявление или отправить его по почте, таким образом, зарегистрировавшись как плательщик. Взносы нужно перечислять через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР, доступного в открытой части сайта фонда. Также квитанцию с реквизитами можно взять в одной из клиентских служб ПФР.

С какой периодичностью делать взносы, человек определяет сам. Он может перечислить сразу всю желаемую сумму или делать платежи в течение определенного времени. Расчетный период по уплате добровольных взносов - календарный год. Чем дольше человек делает взносы, тем больше пенсионных прав у него формируется.