В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Роскачество запускает исследование томатного сока 15 брендов. Каждый протестируют по 30 показателям. Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.

Томатный сок - один из самых богатых по содержанию полезных веществ напитков. Сто грамм пакетированного напитка содержат 220 мг калия, 11 мг магния, 20 мг фосфора. Один его стакан может удовлетворить суточную потребность человека в в-каротине на 20 процентов и в меди на 15 процентов.

Также томатный сок - лидер по содержанию сильного актиоксиданта ликопина, его в напитке в несколько раз больше, чем в помидорах. В одной порции сока - больше ста процентов суточной нормы этого вещества.

При выборе томатного сока нужно изучать маркировку. Он может быть восстановленный или прямого отжима. Чаще всего - он восстановленный, производится из концентрированного томатного сока или пюре. В напиток могут быть добавлены соль или пряности, а также немного сахара. Об этом должно быть написано на упаковке. Также на ней должна указываться такая информация, как наименование продукции, изготовителя, дата изготовления, состав, объем, срок годности, условия хранения, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Сама упаковка должна быть не повреждена и не вскрыта.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.