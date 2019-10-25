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Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре рассказали, чего ждать от ЕГЭ по китайскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Специалисты подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений проанализировали типичные ошибки на ЕГЭ-2019 по китайскому языку и рассказали, к чему нужно готовиться выпускникам 2020 года.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Часто выпускники ошибаются в порядке слов в китайском предложении, тонах, использовании предлогов, наречий... Все эксперты сходятся во мнении, что грамматика китайского языка остается для "егэшников" самой сложной.

"Грамматические навыки формируются только в процессе речи. Увеличение времени практики позволит избежать подобных проблем в будущем", - заключают специалисты.

Также самыми трудными стали задания с развернутым ответом письменной части: иногда ребята просто писали какой-то набор слов, не организованных в предложение.

"Нередко при выражении своих мыслей экзаменуемые строили предложения согласно норме русского, а не китайского языка, - резюмируют эксперты. - При этом их лексика и грамматика не соответствовали даже базовому уровню сложности".

Какие ошибки допускали в этом году на ЕГЭ

С написанием иероглифов тоже возникли проблемы: одни иероглифы подменялись другими, сходными по написанию. Разные виды запятых - тоже "слабое" звено.

Что нового ждать от ЕГЭ-2020 по китайскому языку? Здесь будут серьезные изменения. К примеру, в раздел "Письмо" введено задание - написать личное письмо в ответ на сообщение от зарубежного друга по переписке. В "стимуле" есть три вопроса, на которые нужно развернуто ответить. Например: "Что ты и твои друзья делали в свободное время?". Также надо задать другу три ответных вопроса по теме.

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