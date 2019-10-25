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25.10.2019 09:08
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге

Текст: Ольга Игнатова
Для профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок вполне подойдут простые и проверенные способы защиты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Роспотребнадзор, находясь в отпуске в странах с тропическим климатом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты. А по возвращении домой посетить терапевта и при необходимости сдать анализы на наличие инфекций.

В Бразилии в 2019 году число заболевших лихорадкой денге выросло в 7 раз

Лихорадка Денге - это вирусная инфекция, которую можно получить после укусов москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки самый опасный - он сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti.

Наиболее распространены случаи заражения в странах Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн. По информации Роспотребнадзора, на территории 46 стран Американского региона (в том числе Бразилии и Мексике) зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания лихорадкой Денге, из которых более 1,1 млн закончились летальным исходом.

В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге

В 23 странах Южной и Юго-Восточной Азии произошли вспышки лихорадки. Наиболее неблагополучная ситуация отмечается на Филиппинах, где зарегистрировано 332 тысячи случаев заболевания. В Шри-Ланке отмечено свыше 234 тысячи случаев, в Таиланде - 102,5 тысяч случаев, из них 110 летальных.

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