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В России представили прототип облегченного доверенного планшета

Текст:   Юлия Кривошапко
25.10.2019,  
19:06
Фото: Юлия Кривошапко

В России представили новую разработку - прототип отечественного планшета на базе микропроцессора Эльбрус-1С+. Это первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, медицине и образовании.

Планшет на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех - 2019" представил Ростех и концерн "Автоматика".

Фото: Сайт Apple
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В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приемник GPS/Глонасс", рассказал гендиректор "Автоматики" Владимир Кабанов. При этом устройство обладает всеми свойствами платформы Эльбрус: доверенностью, возможностью по обеспечению информационной безопасности, высоким уровне локализации производства, добавил Кабанов.

Планшет разработали специалисты Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука и МЦСТ (входит в концерн "Автоматика").

Сейчас они работают над увеличением времени функционирования планшета без подключения к питанию и оптимизацией пользовательского интерфейса. Предполагается, что спрос на разработку обеспечат силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли.

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