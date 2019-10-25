В Таджикистане начался завершающий этап крупнейших учений стран ОДКБ

На полигоне рядом с границе с Афганистаном проходят завершающие мероприятия в рамках самых масштабных учений стран-членов ОДКБ "Боевое братство-2019".

Учения проводятся на территории трех стран - России, Белоруссии и Таджикистана. Сначала на нижегородском полигоне Мулино отрабатывали навыки тыловики и снабженцы, потом уже на трех белорусских полигонах в условиях максимальной секретности налаживала взаимодействие разведка, далее в бой вступили ударные силы и вот теперь настал черед миротворческого этапа. Это когда террористические банды разгромлены и пришло время наводить порядок на ранее подконтрольных боевикам территориях.

Этап продлится до 29 октября на таджикском полигоне "Харбмайдон". Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, выступая на церемонии открытия учения, сказал: "Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняется напряженной. Негативное влияние на ее развитие оказывают наличие на внешних границах регионов коллективной безопасности неурегулированных вооруженных конфликтов, высокая активность экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии".

Он отметил, что одним из приоритетов деятельности ОДКБ в текущем году является проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и именно эту направленность носит комплекс совместных учений и тренировок с войсками ОДКБ.