В Таджикистане начался завершающий этап крупнейших учений стран ОДКБ

Новости

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации 14:29
В роддоме Кемерова, откуда похитили ребенка, обнаружили нарушения 14:27
Число жертв пожара под Ярославлем увеличилось до восьми 14:24
Норвежская авиакомпания опровергла сообщение о покупке SSJ-100 14:23
Колокольцев отметил лидирующие позиции России по приему иностранных мигрантов 14:15
Лавров: РФ учтет присутствие НАТО в Норвегии при военном планировании 14:13
ФАС получила допматериалы по делу Apple 14:06
В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов 13:59
В Симферополе осталось два претендента на пост мэра 13:57
В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области 13:56
В Крыму впервые провели малоинвазивные операции на позвоночнике 13:51
Матвиенко призвала студотряды помочь восстановить памятники ко Дню Победы 13:46
В Рособрнадзоре рассказали, чего ждать от ЕГЭ по китайскому языку 13:43
В России стартовал прием заказов на 9-местную VIP-версию Toyota Hiace 13:39
Путин подчеркнул роль СМИ в противостоянии пропаганде 13:28
ФСБ провело изъятие документов в красноярском Минлесхозе 13:12
Фрегат "Ярослав Мудрый" вышел с Кипра в Средиземное море 13:06
Корейский конкурент BMW X5 получит передовые двигатели 13:00
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе 12:58
Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку 12:56
Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото 12:52
В понедельник в московских школах вместо звонка зазвучит музыка 12:51
Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле 12:49
Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем 12:27
Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 13:26
Рубрика: Власть

В Таджикистане начался завершающий этап крупнейших учений стран ОДКБ

Текст: Тимофей Борисов
На полигоне рядом с границе с Афганистаном проходят завершающие мероприятия в рамках самых масштабных учений стран-членов ОДКБ "Боевое братство-2019".
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Учения проводятся на территории трех стран - России, Белоруссии и Таджикистана. Сначала на нижегородском полигоне Мулино отрабатывали навыки тыловики и снабженцы, потом уже на трех белорусских полигонах в условиях максимальной секретности налаживала взаимодействие разведка, далее в бой вступили ударные силы и вот теперь настал черед миротворческого этапа. Это когда террористические банды разгромлены и пришло время наводить порядок на ранее подконтрольных боевикам территориях.

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
У границ Афганистана в рамках учений уничтожили "опасного врага"

Этап продлится до 29 октября на таджикском полигоне "Харбмайдон". Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, выступая на церемонии открытия учения, сказал: "Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняется напряженной. Негативное влияние на ее развитие оказывают наличие на внешних границах регионов коллективной безопасности неурегулированных вооруженных конфликтов, высокая активность экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии".

Он отметил, что одним из приоритетов деятельности ОДКБ в текущем году является проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и именно эту направленность носит комплекс совместных учений и тренировок с войсками ОДКБ.

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября