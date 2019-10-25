В течение 15 лет долларовые расчеты в энергоотрасли сократятся до 40%

Господин Фаллико, как сказал на форуме генеральный директор ВР Роберт Дадли, управление рисками для нефтегазовых компаний стало так же важно, как и сама добыча. Какие глобальные риски в энергетической отрасли вы видите?
Антонио Фаллико: Вопросы энергобезопасности стали ключевыми сегодня. Геополитические и геостратегические риски самые важные, других нет. Что Еврокомиссия заблокирует проект Nord Stream 2, я не верю. Дела складываются таким образом, что Еврокомиссия наверняка даст положительный ответ. Проблема международной безопасности, конечно, стоит. Мы не знаем, как будет развиваться положение в разных частях мира, но Россия играет очень важную роль на геополитической арене, нужно иметь это в виду.
Другой важной темой форума стала дедолларизация. По вашим словам, около 20 процентов расчетов в энергоотрасли приходится на евро, 65 процентов на доллары, как в ближайшей перспективе изменится это соотношение?
Антонио Фаллико: Этот процесс очень длинный, не все газовые и нефтяные компании готовы к этому и собираются этим заниматься. Но в течение 15 лет из 60 процентов долларовые расчёты в энергоотрасли сократятся до 35-40 процентов. По крайней мере, в Европе точно.
Оставшиеся 60 процентов перейдут на евро или рубли?
Антонио Фаллико: Надо смотреть по конкретным контрактам. Посмотрим, как Россия, которая является крупнейшим экспортёром нефти и газа, будет выстраивать свои контракты. Пока только "Роснефть" заявила о своих намерениях сократить долю расчётов в долларах, "Газпром" ещё только раздумывает. Может быть, со временем они перейдут на это, а что будет делать "Лукойл" и другие российские компании, покажет время. Не надо торопиться.
В России ЦБ целенаправленно занимается дедолларизацией, как вы ее оцениваете?
Антонио Фаллико: ЦБ проводит разумную политику, US Treasuries уже сократила долю активов в долларах с 50 до 22 процентов, увеличивает золотые запасы за счёт долларовых, Китай занимается тем же самым, поэтому ЦБ в своей золотовалютной политике отражает глобальные тенденции. Доллар когда-нибудь потеряет позиции мировой валюты.
Недавно Всемирный банк в четвёртый раз пересмотрел свой прогноз роста экономики и снизил его. Как вы к этому относитесь?
Антонио Фаллико: Я оптимист, но мировая экономика покажет по году не более трех процентов роста, а Российская экономика по итогам года продемонстрирует 1,4-1,5 процента роста, готов поспорить.