В течение 15 лет долларовые расчеты в энергоотрасли сократятся до 40%

Доля расчетов в долларах в энергооотрасли будет неумолимо снижаться. Об этом в беседе с "РГ" на полях XII Евразийского экономического форума в Вероне рассказал председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

Господин Фаллико, как сказал на форуме генеральный директор ВР Роберт Дадли, управление рисками для нефтегазовых компаний стало так же важно, как и сама добыча. Какие глобальные риски в энергетической отрасли вы видите?

Антонио Фаллико: Вопросы энергобезопасности стали ключевыми сегодня. Геополитические и геостратегические риски самые важные, других нет. Что Еврокомиссия заблокирует проект Nord Stream 2, я не верю. Дела складываются таким образом, что Еврокомиссия наверняка даст положительный ответ. Проблема международной безопасности, конечно, стоит. Мы не знаем, как будет развиваться положение в разных частях мира, но Россия играет очень важную роль на геополитической арене, нужно иметь это в виду.

Другой важной темой форума стала дедолларизация. По вашим словам, около 20 процентов расчетов в энергоотрасли приходится на евро, 65 процентов на доллары, как в ближайшей перспективе изменится это соотношение?

Антонио Фаллико: Этот процесс очень длинный, не все газовые и нефтяные компании готовы к этому и собираются этим заниматься. Но в течение 15 лет из 60 процентов долларовые расчёты в энергоотрасли сократятся до 35-40 процентов. По крайней мере, в Европе точно.

Оставшиеся 60 процентов перейдут на евро или рубли?

Антонио Фаллико: Надо смотреть по конкретным контрактам. Посмотрим, как Россия, которая является крупнейшим экспортёром нефти и газа, будет выстраивать свои контракты. Пока только "Роснефть" заявила о своих намерениях сократить долю расчётов в долларах, "Газпром" ещё только раздумывает. Может быть, со временем они перейдут на это, а что будет делать "Лукойл" и другие российские компании, покажет время. Не надо торопиться.

В России ЦБ целенаправленно занимается дедолларизацией, как вы ее оцениваете?

Антонио Фаллико: ЦБ проводит разумную политику, US Treasuries уже сократила долю активов в долларах с 50 до 22 процентов, увеличивает золотые запасы за счёт долларовых, Китай занимается тем же самым, поэтому ЦБ в своей золотовалютной политике отражает глобальные тенденции. Доллар когда-нибудь потеряет позиции мировой валюты.

Недавно Всемирный банк в четвёртый раз пересмотрел свой прогноз роста экономики и снизил его. Как вы к этому относитесь?

Антонио Фаллико: Я оптимист, но мировая экономика покажет по году не более трех процентов роста, а Российская экономика по итогам года продемонстрирует 1,4-1,5 процента роста, готов поспорить.