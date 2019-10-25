Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году

К концу 2021 года перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования серьезно изменятся. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

"Появится ряд совершенно новых профессий, например биотехнолог пищевой промышленности, медицинский администратор, оператор информационных систем и ресурсов, - рассказала министр. - Некоторые направления будут укрупнены, формируя "широкие" квалификации и траектории образовательных программ".

По ее словам, объем выделенных средств на обеспечение колледжей и техникумов передовым оборудованием за последние два года вырос в два раза. В 2020 году в рамках национального проекта эта сумма составит уже свыше 4,3 млрд рублей.