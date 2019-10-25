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25.10.2019,  
12:00
Текст:  Майя Бирюкова

Великобритания рассекретила два инцидента с беспилотниками MQ-9 Reaper

Два из десяти разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, принадлежащих Великобритании, выведены из строя серьезными авариями. Эти данные рассекретило Министерство обороны Великобритании, пишет Janes.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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БПЛА MQ-9 Reaper был разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, эксплуатируется с 2007 года. Первая авария с британским дроном произошла еще в октябре 2015 года: аппарат совершил неудачную посадку, в результате которой была сломана основная стойка шасси. В результате его вывели из эксплуатации.

Второй инцидент произошел в августе 2016 года, когда БПЛА выкатился за пределы ВПП. Беспилотник отправили на ремонт. Остальные машины сейчас используются на Ближнем Востоке для операций в Сирии, сообщает портал,

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