Видео: Кличко набросился на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко повел себя очень странно во время встречи с жителями Соломенского района. Являясь публичным человеком, градоначальник выступил против съемки в общественном месте.

Видео инцидента опубликовано в Facebook. На кадрах видно, как Кличко спокойно отвечает на вопросы людей. Но поведение политика резко меняется после вопроса о незаконно возведеном объекте.

Кличко начал нервничать, повысил голос и попытался отобрать телефон у одного из участников встречи. Пострадавший заявил, что мэр его еще и ударил. О травмах, правда, он не рассказал. Не будем забывать, что Кличко - бывший боксер.