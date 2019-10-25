Видео: в Турции тренер избил юных футболистов после поражения

Главный тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспора" Халит Курт после неудачного матча использовал физическую силу против своих игроков.

Как сообщают Вести.ru, в Турции назревает серьезный скандал, связанный с избиением тренером юных футболистов. Было опубликовано видео, на котором видно, как Халит Курт поступает со своими игроками в лучших традициях выдуманного персонажа Михаила Галустяна, грозного тренера "Газ-Мяса" в популярной комедийной передаче.

Наставник "Кайсери Мейсуспора" таким образом выразил недовольство игрой своей команды. Видео было размещено в Twitter.

На нем видно, что тренер, едва войдя в раздевалку, начал нецензурно кричать и раздавать игрокам пощечины. Досталось всем, но после того, как видео стало достоянием общественности, Халиту Курту, возможно, грозит увольнение.